Известная украинская певица Надя Дорофеева показала яркий пляжный образ с розовым купальником

После насыщенного концертного графика Надя решила отдохнуть дома и сразу показала яркие кадры дома. Так, недавно в Инстаграм артистка показала, как восстанавливает силы после концертов.

Похоже, сегодня Надя принимает солнечные ванны на лужайке своего дома. Как известно, звезда вместе с супругом Владимиром Дантесом проживают в селе Крюковщина, которое находится в 15 минутах езды от Киева. Там артисты купили дом, который обустроили под себя.

Во дворе у пары есть бассейн, где пара чаще всего отдыхает. На новых кадрах звезда понежилась в розовом купальнике, как у Барби, и удивила выбором, ведь обычно Надя предпочитает более сдержанные тона.

Открытый верх довольно насыщенного оттенка оказался в центре внимания, а довольная Надя без макияжа выглядела очень естественно.

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