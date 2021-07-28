Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил порадовать поклонников жаркими летними фото в «хищном» образе

Артист завлек поклонниц новыми снимками на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

По словам певца, он устроил себе фотосессию в уличном стиле. Для нее Дантес выбрал образ с черными брюками и рубашкой с леопардовым принтом. Украшение в виде крупной цепи на шее дополнило образ артиста.

На первом снимке Дантес позирует, стоя у забора с приоткрытым ртом. А на втором фото артист шагает на фоне зелени.

«Какая более сексуальная 1я или 2я?))) Сегодня делал фото в стрит стайле. Я голосую за первую», - написал Владимир.

Его пост рассмешил Дорофееву, а также впечатлил Лесю Никитюк, которая написала в комментариях: «Мистер Лео» и поставила смайлик с огнем.

Фанаты также оценили пост певца.

«Что по тиграм?», «Какой мачо офигенный», «И там и там просто пушка», «первая, тут даже без аргументов», «Обкумареный ежик», - пишут люди.

Напомним, Никитюк в латексе и экстра-мини заставила восторгаться Кухар, Дантеса и других звезд.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес разоткровенничался о семье, зацепив звездную супругу.

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