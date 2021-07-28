Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил порадовать поклонников жаркими летними фото в «хищном» образе
Артист завлек поклонниц новыми снимками на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
По словам певца, он устроил себе фотосессию в уличном стиле. Для нее Дантес выбрал образ с черными брюками и рубашкой с леопардовым принтом. Украшение в виде крупной цепи на шее дополнило образ артиста.
На первом снимке Дантес позирует, стоя у забора с приоткрытым ртом. А на втором фото артист шагает на фоне зелени.
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«Какая более сексуальная 1я или 2я?))) Сегодня делал фото в стрит стайле. Я голосую за первую», - написал Владимир.
Его пост рассмешил Дорофееву, а также впечатлил Лесю Никитюк, которая написала в комментариях: «Мистер Лео» и поставила смайлик с огнем.
Фанаты также оценили пост певца.
«Что по тиграм?», «Какой мачо офигенный», «И там и там просто пушка», «первая, тут даже без аргументов», «Обкумареный ежик», - пишут люди.
Напомним, Никитюк в латексе и экстра-мини заставила восторгаться Кухар, Дантеса и других звезд.
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес разоткровенничался о семье, зацепив звездную супругу.
Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес попал под удар стихии в Киеве, пугающие кадры.