Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в новых образах, восхитив Владимира Дантеса
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной украинской телеведущей. Красотка стала очень известной после шоу "Орел и Решка", а сейчас ведет много успешных проектов. Не забывает Леся и о социальных сетях, где делится самым интересным.
На первом фото Никитюк позировала в мини-платье, стоя у бумажной стены, кусок которой красотка оторвала. На втором фото Никитюк была уже в длинном латексном платье, восхищая изгибами. На третьем кадре красотка снова надела новое мини-платье, задрав ножку.
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
73-летняя Ротару ошеломила видом рядом с единственным сыном: «Тот случай, когда мама выглядит моложе»
Каменских в платье с неприличными вырезами пошалила с девочками в гримерке: "Настюха, ну ты и крутая"
Полякова в костюме из одних блесток разозлила украинцев своим выступлением: "Одно и то же десять лет!"
Солистка Go_A призналась, что ее объединяет с Måneskin: «Теперь дело за…»
"Очень простой вопрос - 1, 2, 3?", - спросила Леся, объявив о новом сезоне "Хто зверху?".
Екатерина Кухар сразу прокомментировала фото: "Все"
Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес тоже не смог пройти мимо и написал: "2".
Красотка из "Женского квартала" Лера Товстолес тоже решила выразить свои эмоции: "Вау".
Новая жена Владимира Остапчука Кристина также написала комментарий "Вау".
Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:
"3 мне очень нравится, живая, не в маске", "Огооо Леся, то что за такая невероятная фотосессия, Тупо Голливуд, тупо бомба ракета", "Очень красивые фото! Необычный образ", "Первое платье - самая красивая, но 3 образ наиболее удачный, очень подходит и прическа. На 2 фото платье интересная .... но мне кажется - больше вариант для брюнетки .... и прическа и, на мой взгляд, не самая лучшая".
Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как тренируется под наставлением тренера.
В коротком ролике Никитюк эффектно прокатилась на велотренажере и похвасталась театрально развевающимися локонами. Выглядел небольшой ролик, как часть рекламы тренировок в зале, где теперь часто бывает телеведущая.
Сама Леся уже не раз говорила, что не сидит на диетах и не имеет особых ограничений в питании. Однако некоторые продукты она все таки исключила из своего рациона.
Напомним, телеведущая Леся Никитюк рассказала, что произошло.
В новых сторис Никитюк рассказала, что едва ли может сдержать слезы, ведь рассталась со своей мамой. Как оказалось, звезда отправила своего близкого человека в санаторий в Ирпень, который специализируется на лечении людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Напомним, Никитюк в модном костюме взялась учить украинок, как не злоупотреблять фотошопом
А еще Politeka писала, что Никитюк удивила видом без макияжа и в помятой одежде, фото
Также Politeka сообщала, что Никитюк в узком костюме разошлась в спортзале под любимца солистки Go_A