Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в новых образах, восхитив Владимира Дантеса

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной украинской телеведущей. Красотка стала очень известной после шоу "Орел и Решка", а сейчас ведет много успешных проектов. Не забывает Леся и о социальных сетях, где делится самым интересным.

На первом фото Никитюк позировала в мини-платье, стоя у бумажной стены, кусок которой красотка оторвала. На втором фото Никитюк была уже в длинном латексном платье, восхищая изгибами. На третьем кадре красотка снова надела новое мини-платье, задрав ножку.

"Очень простой вопрос - 1, 2, 3?", - спросила Леся, объявив о новом сезоне "Хто зверху?".

Екатерина Кухар сразу прокомментировала фото: "Все"

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес тоже не смог пройти мимо и написал: "2".

Красотка из "Женского квартала" Лера Товстолес тоже решила выразить свои эмоции: "Вау".

Новая жена Владимира Остапчука Кристина также написала комментарий "Вау".

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"3 мне очень нравится, живая, не в маске", "Огооо Леся, то что за такая невероятная фотосессия, Тупо Голливуд, тупо бомба ракета", "Очень красивые фото! Необычный образ", "Первое платье - самая красивая, но 3 образ наиболее удачный, очень подходит и прическа. На 2 фото платье интересная .... но мне кажется - больше вариант для брюнетки .... и прическа и, на мой взгляд, не самая лучшая".

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как тренируется под наставлением тренера.

В коротком ролике Никитюк эффектно прокатилась на велотренажере и похвасталась театрально развевающимися локонами. Выглядел небольшой ролик, как часть рекламы тренировок в зале, где теперь часто бывает телеведущая.

Сама Леся уже не раз говорила, что не сидит на диетах и не имеет особых ограничений в питании. Однако некоторые продукты она все таки исключила из своего рациона.

Напомним, телеведущая Леся Никитюк рассказала, что произошло.

В новых сторис Никитюк рассказала, что едва ли может сдержать слезы, ведь рассталась со своей мамой. Как оказалось, звезда отправила своего близкого человека в санаторий в Ирпень, который специализируется на лечении людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, Никитюк в модном костюме взялась учить украинок, как не злоупотреблять фотошопом

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