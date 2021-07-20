Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о пользе и вреде фотошопа

Очень часто под кадрами популярной артистки пишут не самые приятные комментарии, пытаясь обвинить Лесю в злоупотреблении фотошопом и излишнем использовании макияжа. Сама звезда отвечает на негатив редко, только в случае массовых неприятных сообщений.

Обычно Леся сопровождает оригинальные кадры забавными подписями и шутливыми замечаниями, игнорируя критику. В этот раз артистка выложила два кадра, на которых блистала в кремовом стильном костюме.

Темой нового поста стало обсуждение той самой обработки фото, за которую звезду и пытаются раскритиковать обычно:

«Фуууу фотошоп !!! Чего? С одной стороны красиво, не надо полдня делать макияж ... сфоткалась, обработала фото в Face App и зшбс! А с другой ... увидит тебя какой-нибудь кавалер в реальной жизни и твои акции «красотки» обвалятся😖 Так что не тупите, ешьте меньше, тренируйтесь больше, косметолог, аминокислоты, бокальчик просекко по субботам и фото обрабатывайте в Snapseed 😂😂😂» - написала Леся под фото.

Поклонники отреагировали на новые кадры Никитюк:

«Леся а еще идеальные фильтры обрабатывайте в Lightroom😍; А ведь могла бы быть такая нативная реклама приложения; Ты мне и такая нравишься ... естественная красота - прошлый век!😀 а бокальчик просекко можно каждый день 😉 для настроения; какая красотка❤️; этим блогом управляете Вы, как харизматическая личность, и без фотошопа❤️; а можно просто выбрать удачный ракурс и втянуть пузико😂🙈Отличный вид; Для самоутверждения все же лучше над собой поработать!».

Напомним, ранее после того, как на звезду посыпался поток гневных комментариев, Леся Никитюк решила ответить на особо дерзкие слова пользователей. Многие выразили свое недовольство внешностью Леси, после того, как она «сама сделала нос и губы».

С маской на лице и с фильтром от Инстаграма, звезда записала несколько сторисов, высмеяв в ответ 40-летних женщин, которые позавидовали ее преображению:

"Вам такой как я точно не быть, а я такой как вы, точно не стану. Идите с богом!" – заключила телеведуща.

В своем посту, вызвавшем много критики, звезда просто позировала с довольно заметным макияжем на лице, который заметно изменил ее внешность. Причем губы выглядели так, будто их действительно увеличили, а линия контура была сильно изменена.

«Нос и губы сделала сама, ну а волосы доверяю профессионалам» - написала Никитюк под своим постом.

Напомним, Леся Никитюк из Турции жестко ответила украинцам о своих заработках.

А еще Politeka писала, что Никитюк после гуляний на девичнике удивила заявлением, украинцы опешили.

Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк в купальнике показала фигуру без фильтров и фотошопа.