Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, показала себя на прогулке в Ирпени
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Красотка стала очень популярна после проекта "Орел и Решка", а сейчас снимается во множестве модных шоу. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.
На фото, которое Леся разместила в блоге, красотка была в платье с кружевами. Стоит отметить, что наряд у девушки был сильно помят. Девушка позировала у красивого здания с колоннами, а в руках держала сумочку. В сторисах красотка указала геолокацию, что это Ирпень, где девушка проводила время на выходных.
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"А выходные уже прошли? Сегодня понедельник. Какая-то я мятая, короче", - написала Леся.
Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:
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