Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, показала себя на прогулке в Ирпени

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Красотка стала очень популярна после проекта "Орел и Решка", а сейчас снимается во множестве модных шоу. Не забывает девушка и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

На фото, которое Леся разместила в блоге, красотка была в платье с кружевами. Стоит отметить, что наряд у девушки был сильно помят. Девушка позировала у красивого здания с колоннами, а в руках держала сумочку. В сторисах красотка указала геолокацию, что это Ирпень, где девушка проводила время на выходных.

"А выходные уже прошли? Сегодня понедельник. Какая-то я мятая, короче", - написала Леся.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Новый тренд лета", "Леся, вы забыли платье поградить", "Это же ночнушка, зачем ее гладить", "Очень жарко включать утюг", "Как вы прекрасны без мейка", "Мятое платье это бомба", "Леся, вы просто ночную рубашку забыли снять, еще не проснулись, я тоже еще сплю", "А я нормально, вчера вечером раки были и 49 лет, думала капец будет", "У нас тоже свет выключили. С утра не глаженные", "Ранее у мужчин на брюках стрелки напоминали, а теперь у женщин от со***в стрелки идут".

Сообщалось, что телеведущая Леся Никитюк поделилась видео со своей племянницей.

Полина – дочь родного брата Никитюк Сергея и ее старшая племянница. Ранее телеведущая уже делилась совместными кадрами с девочкой - показывала ее таланты и поздравляла с днем рождения.

На этот раз Никитюк пришлось расстаться с Полиной.

"Доброе утро, Леся Ивановна уде не спит, а отправляет свою племянницу в Черногорию", - поделилась Никитюк.

Напомним, ведущая всплошила поклонников вопросом о любимых книгах, сделав публикацию в Инстаграм. На своей страницы в Instagram, ведущая спросила совета, что ей прочесть на досуге. Свой поста она сопроводила снимком из библиотеки. Для посещения читальни она выбрала смелый наряд, который себе могут позволить лишь обладательницы идеальных ножек.

Напомним, счастливая Леся Никитюк в жемчужных бусах огорошила известием о свадьбе

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