Телеведущая Леся Никитюк поделилась видео со своей племянницей

Как передает Politeka.net, новые кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.



Полина – дочь родного брата Никитюк Сергея и ее старшая племянница. Ранее телеведущая уже делилась совместными кадрами с девочкой - показывала ее таланты и поздравляла с днем рождения.



На этот раз Никитюк пришлось расстаться с Полиной.

"Доброе утро, Леся Ивановна уде не спит, а отправляет свою племянницу в Черногорию", - поделилась Никитюк.

Леся отметила, что девочка отправиться в другую страну на учебу.



"Она пока думает, что просто летит на отдых. Мы ее не хотели травмировать, но там будет по пять уроков в день... Детям нужно учится", - рассмеялась телеведущая.

Напомним, счастливая Леся Никитюк в жемчужных бусах огорошила известием о свадьбе.

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