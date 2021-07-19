Телеведущая Леся Никитюк поделилась видео со своей племянницей
Как передает Politeka.net, новые кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Полина – дочь родного брата Никитюк Сергея и ее старшая племянница. Ранее телеведущая уже делилась совместными кадрами с девочкой - показывала ее таланты и поздравляла с днем рождения.
На этот раз Никитюк пришлось расстаться с Полиной.
"Доброе утро, Леся Ивановна уде не спит, а отправляет свою племянницу в Черногорию", - поделилась Никитюк.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Жена "Холостяка" Добрынина призналась, что медработники сказали о ее ребенке: "Удивлялись, как много он..."
Стихия разбушевалась в Украине, ураган унес жизни двух человек: подробности трагедии
Экс-участница "Голосу країни" Рак 19 часов рожала дома: "Со мной случилось то, чего я так сильно боялась"
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Леся отметила, что девочка отправиться в другую страну на учебу.
"Она пока думает, что просто летит на отдых. Мы ее не хотели травмировать, но там будет по пять уроков в день... Детям нужно учится", - рассмеялась телеведущая.
Напомним, счастливая Леся Никитюк в жемчужных бусах огорошила известием о свадьбе.
Как сообщала Politeka, Никитюк случайно засветила лишнее, позируя в купальнике на отдыхе: "То не Притула в красных трухашках?"
Также Politeka писала, что Леся Никитюк сообщила о расставании с близким человеком, едва сдерживая слезы: "Все..."