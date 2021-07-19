Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как держит себя в форме, занявшись в спортзале под любимца солистки Go_A Екатерины Павленко Måneskin

Как пишет Politeka.net, Никитюк является популярной украинской телеведущей. Девушка стала популярной после проекта "Орел и Решка", а сейчас снимается во множестве популярных проектов. Красотка следит за своей фигурой и решила показать, как работает в спортзале, включив любимца солистки Go_A Екатерины Павленко Måneskin.

Леся на кадрах была в узком спортивном костюме. Красотка на одном кадре крутила педали на велосипеде, занимаясь, а на втором - нагнулась над канатами, работая с ними руками.

Возле девушки можно увидеть еще и молодого человека в футболке и штанах, который стоял и снимал Никитюк, пока та занималась.

Отметим, что сама Павленко отрицает роман с Дамиано Давидом (так зовут солиста группы Måneskin). Девушка в социальных сетях ответила на вопрос фанатов, сказав, что общается с музыкантом больше "как брат и сестра".

"Мне кажется, что мы больше похожи на брата и сестру. А вообще-то он очень классный и харизматичный парень", – заявила солистка Go_A.

Ранее мы писали, что телеведущая Леся Никитюк поделилась видео со своей племянницей.

Полина – дочь родного брата Никитюк Сергея и ее старшая племянница. Ранее телеведущая уже делилась совместными кадрами с девочкой - показывала ее таланты и поздравляла с днем рождения.

На этот раз Никитюк пришлось расстаться с Полиной.

"Доброе утро, Леся Ивановна уде не спит, а отправляет свою племянницу в Черногорию", - поделилась Никитюк.

Леся отметила, что девочка отправиться в другую страну на учебу.

"Она пока думает, что просто летит на отдых. Мы ее не хотели травмировать, но там будет по пять уроков в день... Детям нужно учится", - рассмеялась телеведущая.

Мы сообщали, что украинская телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк впечатлила кадрами со свадьбы.

Артистка с размахом отгуляла свадьбу у своей подруги. На праздник красотка пришла в коротком обтягивающем платье. Образ дополнили жемчужные бусы, которые были у всех подружек невесты. Никитюк с удовольствием делилась с поклонниками кадрами с торжества. Ближе к вечеру красотка устала зажигать и даже разулась, оказавшись на танцполе босой.

Позже Леся показала, как невеста готовится бросать букет незамужним подружкам.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес оказался у ног Леси Никитюк в мини-платье

А еще Politeka писала, что счастливая Леся Никитюк в жемчужных бусах огорошила известием о свадьбе

Также Politeka сообщала, что Никитюк еле влезла в тесный латексный костюм, повторив "подвиг" Кардашьян



