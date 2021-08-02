Появились новые подробности избиения танцора Нади Дорофеевой возле ночного клуба в Киеве

В Управлении государственной охраны Украины подтвердили, что мужчина, который избил танцора Женю, является их военнослужащим. Его отстранили на время расследования, также в УГО пообещали помочь в лечении Евгения. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что по данному факту руководством управления назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.

"По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей. Управление государственной охраны Украины предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования. Кроме того , управление окажет необходимую помощь для лечения Евгения ", - говорится в сообщении.

«Огромное спасибо за поддержку, честность! Ребята с УДО сразу отреагировали, признали, что это их товарищ и пообещали, что разберутся и просто так не оставят этот вопрос. А мы молимся и надеемся на скорейшее выздоровление Жени», - отреагировала за заявление УГО продюсер и экс-жена Потапа Ирина Горовая.

«Спасибо огромное 🙏», - написала певица Слава Каминская.

«Спасибо🙏🙏🙏», - написал муж Нади Дорофеевой, певец Владимир Дантес.

Напомним, Надя Дорофеева утром 1 августа сообщила, что ее танцора Женю избили у ночного клуба LIFT, где проходят травести-шоу. Парень впал в кому.

Напомним, Большая беда у Нади Дорофеевой, близкого человека певицы беспощадно избили: "Мы все молимся!".

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