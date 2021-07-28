В сети обсуждают детские фотографии известных украинских звезд

Как сообщает Politeka.net, на официальном Инстаграм-аккаунте проекта «ЖВЛ» опубликовали подборку детских снимков известных украинских артистов. В подборку попали фотографии певиц Нади Дорофеевой, Насти Каменских, Алины Гросу, а также украинского хореографа и звезды «Танцев со звездами» Влада Ямы.

Стоит отметить, что Влад Яма в детстве был очень похож на своего отца. Его сын Леон очень похож на него в детстве.

«Наши звезды в детстве и сейчас. Как вы думаете, кто совсем не изменился?», - спросили авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать детские фото знаменитостей. Многие отметили, что помнят Алину Гросу еще с юных лет.

«Видела другую детскую фотку Дорофеевой, тут совсем другая», «Малышня», «Я Надю вообще не узнала))) А Алиночку маленькую узнаю из тысячи», «Только мужчины ничего не делали с лицом)))», «Именно такую Алину Гросу я помню», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Влад Яма показал своих пожилых родителей, озадачив откровением: "Дал установку...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в купальнике потрусила прелестями, разозлив украинцев.

Также Politeka писала, что Настя Каменских в красном корсете и сапогах порезвилась на сцене: «Горячая девочка».