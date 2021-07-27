Украинская певица Настя Каменских поделилась яркими кадрами с одного из своих концертов

Как сообщает Politeka.net, на сцене артистка зажигала со своим балетом, одевшись в очень эффектный наряд. На ней красовался красный корсет с чересчур глубоким декольте. Ноги украшали высокие сапоги.

«3..2..1. Момент выхода на сцену, первые секунды встречи с вами, ваши голоса и эмоции… Мурашки по коже. И сколько бы не было концертов, эти ощущения каждый раз, как впервые. Встреча с вами всегда долгожданная. Эмоции, которые мы проживаем вместе с вами на концертах – не заменить ничем. Единение и песни в унисон. Люблю вас, пою, творю и танцую – для вас», - обратилась Настя к поклонникам.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Это был нереально крутой концерт», «Горячая девочка», «Настюшка, ты лучшая!», «Самая яркая», «Классные и яркие фотографии», «Роскошная», «Атмосферно очень», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских в крошечном леопардовом лифе показала, как резвится с Потапом: домашние кадры.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских нагишом в бассейне изумила поклонников: "Куда смотрит муж?".

Также Politeka писала, что Каменских в обтягивающем топе смутила переменами во внешности: "Ой, кто эта тетенька?".