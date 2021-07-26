Українська співачка, дружина репера Олексія Потапенка Настя Каменських поділилася домашніми кадрами розваг
Відома артистка вирішила провести сімейний вечір з чоловіком вперше за довгий час. Співачка після низки концертів відпочивала вдома без ошатних костюмів і яскравого макіяжу.
Як можна помітити на щасливих Сторі артистки, вона виглядає дуже природно в білих шортах і ліфі від леопардового купальника на тонких лямках. Зірка вирішував зав'язати волосся і не наносити макіяж, адже на сімейному вечорі були тільки свої.
На представлених кадрах не обійшлося без милування з чоловіком. Потап, який також тільки повернувся з концертів потанцював з Настею перед камерою і віджартувався на цей рахунок у звичній манері.
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Схоже, сімейна ідилія була великою рідкістю для пари, яка через насичений графік рідко має можливість провести час разом, тому Настя також висловила емоції, написавши в інших Сторі, що дуже щаслива.
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