Українська співачка, дружина репера Олексія Потапенка Настя Каменських поділилася домашніми кадрами розваг

Відома артистка вирішила провести сімейний вечір з чоловіком вперше за довгий час. Співачка після низки концертів відпочивала вдома без ошатних костюмів і яскравого макіяжу.

Як можна помітити на щасливих Сторі артистки, вона виглядає дуже природно в білих шортах і ліфі від леопардового купальника на тонких лямках. Зірка вирішував зав'язати волосся і не наносити макіяж, адже на сімейному вечорі були тільки свої.

На представлених кадрах не обійшлося без милування з чоловіком. Потап, який також тільки повернувся з концертів потанцював з Настею перед камерою і віджартувався на цей рахунок у звичній манері.

Популярні новини зараз

Лобода після приїзду до Києва з'явилася в штанях-шароварах, спантеличивши фанатів: "Мій улюблений колір"

Ковід забрав життя відомого музиканта, визнаного "королем весіль": деталі трагедії

Ексдружина Потапа Горова в міні-бікіні показала, що втратив її колишній: "Браво, Іра!"

Схудла солістка KAZKA Зарицька вразила зовнішністю поруч з Тіною Кароль: "Справжній кайф"

Раптово пішов з життя знаменитий актор і гуморист: трагедія трапилася прямо на сцені
Показати ще

Схоже, сімейна ідилія була великою рідкістю для пари, яка через насичений графік рідко має можливість провести час разом, тому Настя також висловила емоції, написавши в інших Сторі, що дуже щаслива.

Раніше Politeka писала, про те, що чоловік Каменських Потап вразив фанатів незвичайним виглядом: "залікові шорти".

Нагадаємо, що Каменських вразила виглядом без макіяжу і розкрила свої секрети: "як час летить...".

А ще Politeka повідомляла, що Меладзе, Каменських та інші несподівано висловилися про екс-солістку "НеАнгелів" Смеюху: "тільки починаюча, а вже...".