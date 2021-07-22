Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розповіла секрети про себе

Популярна співачка привертає увагу не тільки своїм талантом, але і зовнішністю, передає Politeka.net. Артистці доводиться працювати над собою, щоб завжди виглядати свіжо і ефектно.

Примітно, що зірка кілька років тому поправилася приблизно на 20 кілограмів, але завдяки спорту і дієті їй вдалося привести себе в порядок.

У красуні є кілька секретів своєї ідеальної зовнішності. Зокрема, зірка не їсть під час перегляду чого-небудь - серіалу, фільму, а також відкладає подалі телефон. Таким чином, Настя контролює кількість з'їденого.

Крім того, співачка не зберігає вдома цукерки, а замість них віддає перевагу фруктам, ягодам і горіхам.

Плюс артистка п'є багато води і дотримується правильного режиму сну.

Результати такого догляду видно неозброєним поглядом. Наприклад, в новому відео в Instagram Настя постала без косметики. (Щоб подивитися доскролье до кінця сторінки).

Артистка виглядала свіжо і ніби світилася від щастя.

На кадрах Каменських розповіла секрети про себе: вік 34 роки, улюблений колір фіолетовий, зріст 174 см, знак зодіаку - Телець.

Публікація за три години зібрала понад 150 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Як 34?😅 як час летить так?) я пам'ятаю "Не пара" ще, я в школі наспівувала їх пісні з Потапом, а вже 34😅❤️", " я один думав що їй 40?", "Настя ! Ну яка ж ти красива ❤️❤️", "очі, доброї людини", " треба ж, тільки зараз помітила, як ви схожі на героїню серіалу "Клон" Джованну Антонеллі!!!", "Така милаха. Потапу Привіт 👋", " Милашка😍😍😍", "💜❤️❤️❤️Зайка люблю тебе❤️❤️❤️💜", "така гарненька, обожнюю❤️", " кучерики так Насті личать😍", " 174 см?😍 я думала менше!!! Але така ж ви красива, Настя! Так хочеться зустріти вас у Києві", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Настя Каменських бере участь в різних зйомках, можливо, це відео було знято саме, коли вона відправлялася на роботу.

Співачка слідує денному розкладу, обов'язково роблячи тренування вранці. За словами співачки, вправлятися в цей час доби дуже корисно, адже поліпшується вироблення гормонів. Більш того, заняття заряджають енергією, і можна відразу приступити до продуктивної роботи.

До слова, харчування також відбувається за суворим графіком, і крім солодощів зірка відмовилася ще від жирного і смаженого, а також від мучного.

"Тістечко - це не просто приваблива солодкість, це додаткові кілометри, які тобі доведеться додати до ранкової пробіжки, якщо ти його з'їси", - зізналася одного разу виконавиця.

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