Певица Настя Каменских похвасталась невероятной фигурой в купальнике
Как передает Politeka.net, новым видео артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Популярная исполнительница много времени в жаркую погоду проводит на пляже, веселится дома с подругой у бассейна и показывает свои лучшие образы.
Чтобы выглядеть хорошо, Каменских вкладывает в себя немало усилий и средств.
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Более того, часть своих секретов красоты звезда предпочитает оставлять при себе, не раскрывая то, как именно ухаживает за собой.
Результат ее стараний превосходит все ожидания - на очередном видео Каменских предстала в бикини, прогуливаясь по квартире.
Стоит отметить, что Каменских давно и всерьез увлеклась фитнесом — и довела свою фигуру до совершенства. За годы занятий спортом звезда вывела собственную формулу стройности и секреты эффективного похудения.
Напомним, что Каменских в купальнике на веревочках показала, как ее звездному мужу повезло с женой: "Плывет к своему Робинзону...".
Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с глубоким декольте и разрезами показала настоящее шоу: "Пьянит сильнее, чем вино".
Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".