Певица Настя Каменских похвасталась невероятной фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, новым видео артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Популярная исполнительница много времени в жаркую погоду проводит на пляже, веселится дома с подругой у бассейна и показывает свои лучшие образы.

Чтобы выглядеть хорошо, Каменских вкладывает в себя немало усилий и средств.

Более того, часть своих секретов красоты звезда предпочитает оставлять при себе, не раскрывая то, как именно ухаживает за собой.

Результат ее стараний превосходит все ожидания - на очередном видео Каменских предстала в бикини, прогуливаясь по квартире.

Стоит отметить, что Каменских давно и всерьез увлеклась фитнесом — и довела свою фигуру до совершенства. За годы занятий спортом звезда вывела собственную формулу стройности и секреты эффективного похудения.

Напомним, что Каменских в купальнике на веревочках показала, как ее звездному мужу повезло с женой: "Плывет к своему Робинзону...".

Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с глубоким декольте и разрезами показала настоящее шоу: "Пьянит сильнее, чем вино".

Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".