Певица Настя Каменских порадовала поклонников очередным жаркие фото в бикини

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за известным продюсером и рэпером Потапом, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка отправилась в Турцию с концертами, и видимо, решила там и отдохнуть. В своем микроблоге звезда опубликовала жаркое фото в бикини.

На новом снимке Настя запечатлена во время плаванья на специальной доске, она стоит на коленях с веслом в руках. Перед камерой певица появилась в ярком розовом купальнике, который подчеркнул ее роскошную фигуру и ровный загар. Волосы артистки распущены и покрыты кепкой, а на ее лице счастливый вид.

В подпсии к кадру Каменских написала: "Морские приключения". А поклонники тут же принялись комментировать ее новое фото: "Активный отдых, супер", "Красотка", "Шикарная", "Классный купальник", "Фигура огонь", "Пятница плывет к своему Робинзону", "Красивая", "Фотка прикольная", "Красивый купальник".

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Как сообщала Politeka, Каменских устроила шоу в платье с экстремальным декольте, сделав лето еще жарче: "Копия Шакира".

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