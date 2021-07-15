Известная украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит в стильном платье

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей. Красотка стала известна благодаря дуэту "Потап и Настя", но сейчас занята своей сольной карьерой, а за Алексея Потапенко (Потапа) вышла замуж. Не забывает красотка и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

На новом фото Настя позировала в стильном желтом платье. Красотка стояла у дерева, вытянув руки к камере.

"Я запускаю благотворительную кампанию! С подарками для вас!", - написала Настя.

Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Фото просто огонь", "Богиня", "Умница", "Моя сладенькая", "Какая красотка", "Круто, я участвую", "Фоторакурс - класс", "Покажи свою библиотеку", "Настюха, ты бесконечность", "Красотка снаружи и внутри.С удовольствием поддержу", "Сюрприз Потапу такой готовите?".

Напомним, Потап с известными футболистами и горячими девушками загулял в Турции

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" раскрыл детали конфликта с Андреем Данилко и Каменских

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских обольстительно покрутила аппетитными формами у бассейна



