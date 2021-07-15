Известный украинский продюсер и рэпер Потап показал забавное фото из Турции
Как сообщает Politeka.net, известный продюсер и рэпер Алексей Потапенко, который выступает под именем Потап, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артист вместе с женой отправились в Турцию, где у Насти Каменских был концерт. Там звездные супруги повстречали известный украинских футболистов – Александра Зинченко и Романа Яремчука. Снимок с этой встречи Алексей опубликовал в своем микроблоге.
На фотографии, которую показал Потап, он позирует в компании футболистов, своей жены Насти Каменских и девушек из ее шоу-балета. Похоже эта большая компания здорово повеселилась, на снимке все счастливы и мило улыбаются.
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В подпсии к фото Потап написал: "Наша спорт-шоу сборная в Турции! 🇺🇦🇺🇦 @ r.yaremchuk @ zinchenko_96 @kamenskux это были классные моменты нашей жизни! На концертах NK! #nk". Пользователи тут же принялись комментировать новый снимок на станице артиста.
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