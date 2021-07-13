Известный украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, показался вместе с супругой на прогулке

Как пишет Politeka.net, Потап стал известным исполнителем еще со времен дуэта "Потап и Настя". Алексей в итоге женился на Насте, а сейчас занимается сольной карьерой под псевдонимом ПТП. Не забывает Потапенко и о социальный сетях, где делится самым интересным.

На фото Потап делал селфи, снимая себя и Настю, которая задрала одну ножку и открыла рот. Интересно, что красотку часто ругают за высунутый язык или просто открытый рот, поэтому Алексей решил защитить возлюбленную, пригрозив украинцам баном, а также рассказав, что нужно им сделать:

"И вообще ,прежде чем кого-то чему-то учить или высказать своё мнение - с таньте кем-то значимым, откройте книгу жизни".

Итальянская актриса Наташа Стефаненко сразу прокомментировала публикацию: "Обожааю тебя, Потап".

Напомним, приемная дочь Потапа в крошечном купальнике померялась формами со своей молодой мамой

А еще Politeka писала, что Потап оказался в постели с соблазнительной блондинкой, реакция Каменских не заставила себя ждать

Также Politeka сообщала, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая в мини-бикини впечатлила формами в бассейне



