Известный украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, показался вместе с супругой на прогулке
Как пишет Politeka.net, Потап стал известным исполнителем еще со времен дуэта "Потап и Настя". Алексей в итоге женился на Насте, а сейчас занимается сольной карьерой под псевдонимом ПТП. Не забывает Потапенко и о социальный сетях, где делится самым интересным.
На фото Потап делал селфи, снимая себя и Настю, которая задрала одну ножку и открыла рот. Интересно, что красотку часто ругают за высунутый язык или просто открытый рот, поэтому Алексей решил защитить возлюбленную, пригрозив украинцам баном, а также рассказав, что нужно им сделать:
"И вообще ,прежде чем кого-то чему-то учить или высказать своё мнение - с таньте кем-то значимым, откройте книгу жизни".
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Итальянская актриса Наташа Стефаненко сразу прокомментировала публикацию: "Обожааю тебя, Потап".
Напомним, приемная дочь Потапа в крошечном купальнике померялась формами со своей молодой мамой
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