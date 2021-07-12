Рэпер Потапа выложил в сеть интересные фото, на которых появился в компании соблазнительной блондинки

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который состоит в браке с певицей Настей Каменских, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил на своей странице подборку снимков, которые, очевидно, были сделаны на съемках его клипа "Экзорцизм".

На фотографиях Потап появился в компании эффектной блондинки, с которой даже во время съемок оказался в одной постели. Выглядят они как влюбленная пара, со всей нежностью и романтикой.

В подписи к фото Алексей написал: "Так приятно смотреть, как «не простые», назовём их так работы, набирают популярность #экзорцизм это далеко не одноразовая жвачка, это «на подумать» 1 миллион, уже посмотрели.... спасибо". Одной из первых на снимки отреагировала его жена Настя Каменских, она оставила эмодзи в виде огонька.

Напомним, Каменских засняла, как они с Потапом расслабляются вдали от Украины: "Ну и козлина же ты".

Как сообщала Politeka, Потапу поставили печальный "диагноз" после ссоры с Тиной Кароль: "Нехорошо вышло".

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