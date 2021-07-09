Известный исполнитель и продюсер Потап отличился резким выпадом в сторону Тины Кароль

Как пишет Politeka.net, во время участия в ATLAS WEEKEND у группы MOZGI взяли эксклюзивное интервью. Кадры беседы появились в Инстаграм.

«Отметим, MOZGI далеко не рокеры в музыкальном направлении, но пыл на сцене и диалог с журналистами, как у проженных рок-менов», - подписали видео авторы аккаунта.

Во время интервью у группы поинтересовались, почему они не являются хедлайнерами концерта.

«Мы никогда не бываем почти хедлайнерами», - заявил Потап.

«А Тина Кароль?», - уточнил журналист.

«Мы не знаем, кто это. Мы не знаем трек-лист, нам все равно, когда мы выступаем – первыми или последними. Это группа MOZGI, мы отдельно», - резко ответил Потап.

Стоит отметить, что по видео непонятно, была ли это шутка или целенаправленный выпад в сторону коллеги. Как известно, Потап и Кароль вместе работали на шоу «Голос», а также вместе вели шоу пародий «Липсинк батл».

Напомним, что Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила».

Как сообщала Politeka, Потап и Позитив поплатились за поцелуй на сцене: "Не дай Бог...".

Также Politeka писала, что Потап устроил дерзкую провокацию, слившись в поцелуе с другом: "Что мы, не пацаны, что ли".