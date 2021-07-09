Известный исполнитель и продюсер Потап отличился резким выпадом в сторону Тины Кароль
Как пишет Politeka.net, во время участия в ATLAS WEEKEND у группы MOZGI взяли эксклюзивное интервью. Кадры беседы появились в Инстаграм.
«Отметим, MOZGI далеко не рокеры в музыкальном направлении, но пыл на сцене и диалог с журналистами, как у проженных рок-менов», - подписали видео авторы аккаунта.
Во время интервью у группы поинтересовались, почему они не являются хедлайнерами концерта.
«Мы никогда не бываем почти хедлайнерами», - заявил Потап.
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«А Тина Кароль?», - уточнил журналист.
«Мы не знаем, кто это. Мы не знаем трек-лист, нам все равно, когда мы выступаем – первыми или последними. Это группа MOZGI, мы отдельно», - резко ответил Потап.
Стоит отметить, что по видео непонятно, была ли это шутка или целенаправленный выпад в сторону коллеги. Как известно, Потап и Кароль вместе работали на шоу «Голос», а также вместе вели шоу пародий «Липсинк батл».
Напомним, что Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила».
Как сообщала Politeka, Потап и Позитив поплатились за поцелуй на сцене: "Не дай Бог...".
Также Politeka писала, что Потап устроил дерзкую провокацию, слившись в поцелуе с другом: "Что мы, не пацаны, что ли".