Чоловік співачки Насті Каменських, продюсер Потап викликав бурю своєю витівкою на сцені фестивалю Atlas Weеkend

У Мережі з ентузіазмом обговорюють поцілунок Потапа з Позитивом, екс-солістом "Время и Стекло". Кадри опублікували на офіційній сторінці "Зіркового шляху" в Instagram, передає Politeka.net.

Після того, як співак MELOVIN здійснив зі сцени фестивалю камінг-аут, поцілувавшись з чоловіком, Олексій Потапенко та Олексій Завгородній (справжні імена Потапа і Позитива) вирішили "приколотися" дивним чином, зробивши теж саме.

Втім, після короткого поцілунку в губи хлопці відскочили один від одного й почали гидливо витиратися під овації глядачів. Через кілька секунд заграла музика, і Позитив зачитав тематичний текст, яким почав виступ: "Нас натуралів залишилося так мало, що скоро ми вийдемо на парад натуралів".

Коментуючі поспішили висловити свою думку з приводу того, що сталося, і, варто відзначити, більшість "освистали" артистів:

"Тепер зрозуміло чого Позитив розлучився. Не дай Бог відіб'є його у Насті - Настя вже давно з Дорофєєвою цілувалася"

"Стебанули так стебанули😂"

"З розуму посходили чи що?!!! Фууу"

"Видно, що їм самим було гидко. Уважно подивіться на реакцію після. Це стьоб"

"Це просто хайп, насмішка🤬. Меловін нам відкрив свої істину, свої почуття (хоча і в зухвалий формі). Потапа жаба задавила, що Мел на перших сторінках. Тому і вирішив собі прославитися"

"Нічого святого, за бабло принизяться нижче плінтуса"

"На це все дивилися сотні дітей... що ви цим пропагуєте? 😢"

Нагадаємо, Потап отримав по обличчю на Atlas Weekend, кадри інциденту.

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