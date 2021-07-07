Відомий український продюсер і репер Потап відзначився несподіваною витівкою з Позитивом після камінг-ауту співака MELOVIN

В останні дні українці бурхливо обговорюють вчинок 24-річного Костянтина Бочарова, який виступає під сценічним ім'ям MELOVIN, який під час фестивалю Atlas Weekend поцілував на сцені хлопця і зізнався у своїй бісексуальності.

Звернули увагу на вчинок свого колеги і зірки українського шоу-бізнесу. Так, Потап і екс-соліст гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) влаштували власний перфоманс на тому ж фестивалі. Як пише Politeka.net, кадри їх витівки з'явилися в Instagram.

Так, після спільного виступу Потап запропонував Позитиву поцілуватися, як справжні "пацани".

"Ну що ми, не пацани, чи що? Так спробуємо, ели-пали", - вимовляє Потап на відео.

Після цього вони з Позитивом швидко цілуються в губи, а потім різко відвертаються, зображуючи бурхливу огиду. Артисти явно вирішили зробити це заради своєрідного жарту.

Пізніше чоловік Насті Каменських вирішив підкріпити свою позицію, проспівавши в пісні: "Нас натуралів залишилося так мало, що скоро ми вийдемо на парад натуралів", щоб ніхто точно не засумнівався в його орієнтації.

Нагадаємо, Потап отримав по обличчю на Atlas Weekend, кадри інциденту.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич висловила, що думає про пристрасний поцілунок Melovina на Atlas Weekend.

Також Politeka писала, що улюбленець Данилко Melovin здійснив гучний камінг-аут і тут же зіткнувся з цензурою.