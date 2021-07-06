У Києві на території ВДНГ стартував музичний фестиваль Atlas Weekend, який вже відзначився деякими інцидентами
У перший день фестивалю виступили: Тіна Кароль, Mozgi, Melovin, NK, Dorofeeva, Воплі Відоплясова, Dantes, Alyosha, Сергій Мироненко, Сергій Бабкін, Скай, Скрябін і Юркеш, Bachi, Keyc, BSHKK та інші.
При цьому артист Melovin зробив, за його словами камінг-аут, поцілувавши на сцені спершу дівчину, а потім – хлопця. Тепер артист скаржиться, що при трансляції цей фрагмент вирізали і не хочуть також публікувати на Youtube.
Зі своїм колективом Mozgi виступив на Atlas Weekend відомий репер Потап.
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При цьому під час виступу він отримав по обличчю великою кулею, які підкидали на сцені. Схоже, що все вийшло випадково.
"Коротко про те, як я мало не покалічила Потапа", - підписано відео, яке опублікували в Instagram.
Гірше довелося глядачам. Так, в перші два дні організатори фестивалю Atlas Weekend вирішили пускати людей безкоштовно, проте така ініціатива обернулася неприємністю. Через великий наплив людей виникла серйозна тиснява і двері метро довелося закрити, через що багато любителів музики не змогли потрапити всередину.
Нагадаємо, Каменських поруч з Потапом приголомшила видом, показавши зайве прямо на вулиці.
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