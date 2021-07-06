У Києві на території ВДНГ стартував музичний фестиваль Atlas Weekend, який вже відзначився деякими інцидентами

У перший день фестивалю виступили: Тіна Кароль, Mozgi, Melovin, NK, Dorofeeva, Воплі Відоплясова, Dantes, Alyosha, Сергій Мироненко, Сергій Бабкін, Скай, Скрябін і Юркеш, Bachi, Keyc, BSHKK та інші.

При цьому артист Melovin зробив, за його словами камінг-аут, поцілувавши на сцені спершу дівчину, а потім – хлопця. Тепер артист скаржиться, що при трансляції цей фрагмент вирізали і не хочуть також публікувати на Youtube.

Зі своїм колективом Mozgi виступив на Atlas Weekend відомий репер Потап.

При цьому під час виступу він отримав по обличчю великою кулею, які підкидали на сцені. Схоже, що все вийшло випадково.

"Коротко про те, як я мало не покалічила Потапа", - підписано відео, яке опублікували в Instagram.

Гірше довелося глядачам. Так, в перші два дні організатори фестивалю Atlas Weekend вирішили пускати людей безкоштовно, проте така ініціатива обернулася неприємністю. Через великий наплив людей виникла серйозна тиснява і двері метро довелося закрити, через що багато любителів музики не змогли потрапити всередину.

Нагадаємо, Каменських поруч з Потапом приголомшила видом, показавши зайве прямо на вулиці.

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