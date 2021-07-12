Приемная дочь украинского исполнителя и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Наташа Горовая показала, как проводит время с подружками и мамой

Как пишет Politeka.net, Наташа является дочерью Ирины Горовой, бывшей жены Потапенко. Алексей воспитывал девочку с самого малого, а спустя у пары появился общий сын Андрей. И хоть Ирина и Алексей развелись, Наташа сохраняет теплые отношения с названным отцом. Также молодая красотка активно ведет Инстаграм, где делится всегда самым интересным.

На кадрах, которые Наташа опубликова в сторис Инстаграм, ее с подружками снимала Ирина Горовая. девушки сидели за столом в купальниках.

"У кого какая рабочая сторона", - спросила Ирина, готовясь делать фото.

Девушки показали, как их нужно снимать, после чего Горовая продолжила.

"Улыбочки - это было видео", - сказала Ирина.

"Девочки такие девочки", - подписала кадры мама.

На втором сторис уже Горовая-старшая плавала в бассейне, пока Наташа ее снимала.





"Моя мама родила меня в 19 лет и посмотри, как это жарко", - написала Наташа.

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