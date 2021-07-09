Приемная дочь рэпера Потапа Наташа Горовая показала, как отличается ее фигура в Инстаграм и в обычной жизни

Как пишет Politeka.net, у себя в социальных сетях 21-летняя девушка опубликовала фото в шортах и топе телесного цвета, которые больше напоминали нижнее белье. Она сфотографировала себя в зеркале, впечатлив формами как у Ким Кардашьян. Также она показала, что в зависимости от света и позы ее фигура может выглядеть по-разному.

«Около 2 лет назад я выставляла пост - instagram vs reality. помню тогда было много реакций, потому что фотка «reality» была довольно смелой, особенно для нынешних реалий», - отметила Горовая.

По ее словам, она постоянно себя фотографирует и часто эти фото получаются не совсем инстаграмными.

«Я не жалуюсь на свою фигуру, я вполне собой довольна. Просто хотела вам показать как решает поза и освещение. Любите себя», - подписала фото Горовая.

В комментариях ей оставили слова поддержки.

«Фигура топ. Очень красивая», «Да во всех позах топчик», «У тебя бедра как у Ким Кардашьян», «Наташа, у вас крутая фигура, не зависимо от освещения и позы», - пишут люди.

Напомним, что Наташа Горовая в платье с декольте покорила свежим образом: "Так нежно".

Как сообщала Politeka, Наташа Горовая со красоткой-мамой обратилась к украинцам с посланием: "Стройте свою жизнь...".

Также Politeka писала, что Наташа Горовая показала снимок с родным отцом: "Папина доця".