Прийомна дочка продюсера Потапа (Олексія Потапенко) Наташа Горова показала себе на новому фото
Як пише Politeka.net, Наташа Горова є прийомною дочкою Потапенка від першого шлюбу. У дівчини з Олексієм досить теплі стосунки, як і з рідним батьком. Наташа досить публічна особистість, активно веде соціальні мережі і ділиться цікавим з фанатами.
На новому фото, яке Наташа опублікувала в Instagram, красуня була в сукні з декольте і рожевою сумочкою на плечі. Горова ходила серед тюлів, поки мама її знімала.
На другому кадрі Наташа вже сиділа на кріслі серед квітів. Можна помітити, що у дівчини був великий розріз в сукні. Горова виставила ніжки, демонструючи їх ідеальну підтягнутість.
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"Так ніжно", - підписала другий кадр Наташа в Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
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