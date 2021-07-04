Приемная дочь продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Наташа Горовая показала себя на новом фото
Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая является приемной дочерью Потапенко от первого брака. У девушки с Алексеем довольно теплые отношения, как и с родным отцом. Наташа довольно публичная личность, активно ведет социальные сети и делится интересным с фанатами.
На новом фото, которое Наташа опубликовала в Инстаграм, красотка была в платье с декольте и розовой сумочкой на плече. Горовая ходила среди тюлей, пока мама ее снимала.
На втором кадре Наташа уже сидела на кресле среди цветов. Можно заметить, что у девушки был большой разрез в платье. Горовая выставила ножки, демонстрируя их идеальную подтянутость.
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"Так нежно", - подписала второй кадр Наташа в Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.
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