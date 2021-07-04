Приемная дочь продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Наташа Горовая показала себя на новом фото

Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая является приемной дочерью Потапенко от первого брака. У девушки с Алексеем довольно теплые отношения, как и с родным отцом. Наташа довольно публичная личность, активно ведет социальные сети и делится интересным с фанатами.

На новом фото, которое Наташа опубликовала в Инстаграм, красотка была в платье с декольте и розовой сумочкой на плече. Горовая ходила среди тюлей, пока мама ее снимала.

На втором кадре Наташа уже сидела на кресле среди цветов. Можно заметить, что у девушки был большой разрез в платье. Горовая выставила ножки, демонстрируя их идеальную подтянутость.

"Так нежно", - подписала второй кадр Наташа в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Напомним, бывшая жена Потапа Ирина Горовая "сразила" дочь своим внешним видом

Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа впечатлила достоинствами фигуры в мини-платье

А еще Politeka писала, что приемная дочь Потапа в алом бикини подставила упругие формы солнышку и устроила экстрим



