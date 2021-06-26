Приемная дочь украинского рэпера и продюсера Потапа Наташа Горовая похвасталась отменной фигуркой

Как сообщает Politeka.net, 23-летняя красотка активно ведет социальные сети, показывая свою личную жизнь, а также хвастаясь модными луками. Горовая-младшая поддерживает теплые отношения со своим родным отцом, а также с Потапом, который ее вырастил. Также у Наташи очень теплые отношения с младшим братом – сыном Ирины Горовой и Потапа.

На свежем фото девушка позировала в коротком черном платье на бретельках. Она сфотографировала себя в зеркале, впечатлив округлыми формами и тонкой талией.

«В гардеробе каждой девушки должно быть маленькое черное платье», - подписала фото Горовая.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

"Невероятная женщина", «Очень очень очень», «Невероятная», «Симпатично выглядишь!», «Разрешите влюбиться», «Вау. Я влюблен, какая красивая», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что красотка не стала заморачиваться с прической, просто собрав волосы в гульку.

Напомним, что Наташа Горовая показала, как выглядит ее настоящий отец и экс-муж Горовой.

Как сообщала Politeka, Наташа Горовая в бикини показала, как резвится с младшим братом в бассейне.

Также Politeka писала, что Наташа Горовая в просвечивающейся мокрой футболке показала, с кем резвится в бассейне: кадры забав.