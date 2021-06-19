Дочка відомого українського продюсера Ірини Горової Наташа показала, як проводить час зі своїм молодшим братом
Як передає Politeka.net, відомий репер Олексій Потапенко (Потап) одружився на Горовій, коли у неї вже була дочка від першого шлюбу. Пізніше Ірина народила Потапу сина Андрія, якого зараз в мережі часто називають Потапчиком.
На свіжих відео в Instagram 21-річна Горова показала, як грається в басейні з 12-річним Андрієм. Судячи з відео, брат і сестра вирішили провести спекотний вихідний день біля води. Вони пірнали в басейн і виконували різні трюки.
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Стихія з Криму накриє решту України, синоптик б'є на сполох: "Цей циклон підтопив Ялту"
Раптово обірвалося життя відомого актора, йому було всього 50: "Непоправна втрата"
Прощання з легендарним Чапкісом, з'явилися кадри з невтішними дітьми та онучками: "Завжди нас вчив..."
Людей зносило з ніг, а дерева виривало з корінням: стихія накрила Донецьк слідом за Кримом, кадри
На одному з відео Наташа присіла біля басейну, а Андрій зробив стрибок через неї.
"Схиляюся перед вихідними", - підписала відео Наташа.
Також дівчина показала кумедне відео з собою. Вона сиділа на шезлонгу, закутана в рушник і зависала в телефоні.
"Інша сторона мене", - підмітила Наталя.
Раніше ми писали, що Наташа Горова активно займається спортом. У себе в Instagram вона показала, як проводить тренування в домашніх умовах.
"Розминку перед пробіжкою зробила. 15 присідань, 15 присідань з вистрибуваннями, 15 берпі. Можна вже не бігти", - пожартувала Горова.
Нагадаємо, що прийомна дочка Потапа у вуличному образі не стримала почуттів поруч з велелюбним красенем:"солодкі".
Як повідомляла Politeka, прийомна дочка Потапа в мокрій футболці, що просвічується, показала, з ким грається в басейні: кадри забав.
Також Politeka писала, що прийомна дочка Потапа показала, як виглядає її справжній батько і екс-чоловік Горової:"улюблений гном".