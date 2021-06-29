Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая похвасталась красоткой-мамой

28 июня стал важным днем для Ирины Горовой, которая стала дипломированным специалистом в области управления, пишет Politeka.net. Продюсер Ирина Горовая получила диплом и пригласила на церемонию своих детей, Наташу и Андрея. Соответствующие кадры размещены в Инстаграм.

В частности, Наташа Горовая опубликаовала пост, в котором назвала маму своим главным вдохновителем.

На кадрах предстала Ирина в костюме выпускника, и ее дочь в черном топе и шортиках.

"Мам.. ну какая же ты красивая! ❤️ Кто бы мог подумать, что однажды я приду на твой выпускной 🎓😍

Я поздравляю тебя с прохождением этого интересного и невероятного этапа длиною в 2 года ❤️ Пример для гордости. Как же ты меня вдохновляешь!", - написала падчерица Потапа.

За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Люблю очень!", "Ооо, как мило🥺💞", "Поздравляю 👏", "Поздравляю!", "С выпускницей!))", "Мне очень интересно как вы выглядели в молодости )))❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, украинский рэпер Потап женился в 2000 году на Ирине Горовой, у которой от предыдущих отношений уже была дочь, Наташа. Артист воспитывал девочку, как родную, хотя у Наташи остались хорошие отношения с родным отцом.

Напомним, приемная дочь Потапа потрясла новым откровением.

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