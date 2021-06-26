Прийомна дочка українського репера і продюсера Потапа Наташа Горова похвалилася відмінною фігуркою
Як повідомляє Politeka.net, 23-річна красуня активно веде соціальні мережі, показуючи своє особисте життя, а також хвалячись модними луками. Горова-молодша підтримує теплі стосунки зі своїм рідним батьком, а також з Потапом, який її виростив. Також у Наташі дуже теплі стосунки з молодшим братом – сином Ірини Горової і Потапа.
На свіжому фото дівчина позувала в короткій чорній сукні на бретельках. Вона сфотографувала себе в дзеркалі, вразивши округлими формами і тонкою талією.
"У гардеробі кожної дівчини має бути маленьке чорне плаття", - підписала фото Горова.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
"Неймовірна жінка", "Дуже дуже дуже", "неймовірна", "Симпатично виглядаєш!", "Дозвольте закохатися", "Вау. Я закоханий, яка красива", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що красуня не стала морочитися з зачіскою, просто зібравши волосся в гульку.
Нагадаємо, що Наташа Горова показала, як виглядає її справжній батько і екс-чоловік Горової.
Як повідомляла Politeka, Наташа Горова в бікіні показала, як грається з молодшим братом в басейні.
Також Politeka писала, що Наташа Горова в мокрій футболці, що просвічується, показала, з ким грається в басейні: кадри забав.