Прийомна дочка українського репера і продюсера Потапа Наташа Горова похвалилася відмінною фігуркою

Як повідомляє Politeka.net, 23-річна красуня активно веде соціальні мережі, показуючи своє особисте життя, а також хвалячись модними луками. Горова-молодша підтримує теплі стосунки зі своїм рідним батьком, а також з Потапом, який її виростив. Також у Наташі дуже теплі стосунки з молодшим братом – сином Ірини Горової і Потапа.

На свіжому фото дівчина позувала в короткій чорній сукні на бретельках. Вона сфотографувала себе в дзеркалі, вразивши округлими формами і тонкою талією.

"У гардеробі кожної дівчини має бути маленьке чорне плаття", - підписала фото Горова.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Неймовірна жінка", "Дуже дуже дуже", "неймовірна", "Симпатично виглядаєш!", "Дозвольте закохатися", "Вау. Я закоханий, яка красива", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що красуня не стала морочитися з зачіскою, просто зібравши волосся в гульку.

Нагадаємо, що Наташа Горова показала, як виглядає її справжній батько і екс-чоловік Горової.

Як повідомляла Politeka, Наташа Горова в бікіні показала, як грається з молодшим братом в басейні.

Також Politeka писала, що Наташа Горова в мокрій футболці, що просвічується, показала, з ким грається в басейні: кадри забав.