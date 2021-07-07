Прийомна дочка Потапа Наташка Горова показала миле фото і звернулася до шанувальників з емоційним посланням

Як повідомляє Politeka.net, дочка колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яку називають прийомною дочкою репера, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу дівчина виклала у своєму мікроблозі миле фото з мамою і вагітною подругою, а в підписі до нього залишила мотиваційний пост, в якому закликала бути собою і не звертати увагу на нав'язані ідеали світу.

На знімку Наташа і її мама Ірина Горова відображені в стильних білих сукнях з модними сумочками, а посередині їх стоїть вагітна дівчина. Всі троє мило спілкуються і посміхаються один одному, не помічаючи камери.

У підписі до кадру Наташка зробила несподівані зізнання про себе і звернулася до фанатів. "Перестала гнатися за ідеальним світом соцмереж і стало так легко. У неділю, я і пару інших дівчат, торкнулися теми того, як на нас впливає ідеальний світ по той бік екрану. Найчастіше люди відчувають емоції, які призводять до якогось депресивного настрою, бажанням видалити Instagram і прірву із загального «радара». Раніше я могла погнатися за моделями, блогерами, ідеальними парочками, спостерігати за ними з боку і думати «мені такою не стати»", - написала вона і додала свої мотиваційні поради та рекомендації.

"Підсумовуючи думки понеділка - будуйте своє життя, надихайтеся історіями і творіть свою долю самі. Не засмучуйтеся в разі невдач або «невідповідності» кому-небудь. Всі ці кордони і бар'єри тільки в нашій голові", - додала Наташа.

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