Приемнаяя дочь продюсера и исполнителя Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как развлекается под сильным дождем
Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая является приемной дочерью Потапа, который ее воспитывал с первых лет жизни. Взрослая красотка и сейчас в хороших отношениях с Алексеем, хотя ее мама разошлась с популярным продюсером. Наташа сейчас активно развивает свой блог в Инстаграм, делясь интересным с фанатами и друзьями.
На новых кадрах, которые Наташа опубликовала в Инстаграм, красотка показала, какой сильный ливень шел у бассейна. После этого девушка сделала репост мамы - Ирины Горовой, которая снимала дочь, когда та танцевала под дождем.
"Наташка. Обезьяна. Смотри, чтобы тебя молния не ударила", - сказала Ирина в ролике.
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"Мам, нет", - ответила Наташа.
На кадрах девушка была в шортах и белой футболке. Наташа высоко подпрыгнула, совсем не переживая за ливень.
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