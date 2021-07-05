Приемнаяя дочь продюсера и исполнителя Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как развлекается под сильным дождем

Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая является приемной дочерью Потапа, который ее воспитывал с первых лет жизни. Взрослая красотка и сейчас в хороших отношениях с Алексеем, хотя ее мама разошлась с популярным продюсером. Наташа сейчас активно развивает свой блог в Инстаграм, делясь интересным с фанатами и друзьями.

На новых кадрах, которые Наташа опубликовала в Инстаграм, красотка показала, какой сильный ливень шел у бассейна. После этого девушка сделала репост мамы - Ирины Горовой, которая снимала дочь, когда та танцевала под дождем.

"Наташка. Обезьяна. Смотри, чтобы тебя молния не ударила", - сказала Ирина в ролике.

"Мам, нет", - ответила Наташа.

На кадрах девушка была в шортах и белой футболке. Наташа высоко подпрыгнула, совсем не переживая за ливень.

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