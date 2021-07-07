Приемная дочь Потапа Наташка Горовая показала милое фото и обратилась к поклонникам с эмоциональным посланием
Как сообщает Politeka.net, дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которую называют приемной дочерью рэпера, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз девушка выложила в своем микроблоге милое фото с мамой и беременной подругой, а в подпсии к нему оставила мотивационный пост, в котором призвала быть собой и не обращать внимание на навязанные идеалы мира.
На снимке Наташа и ее мама Ирина Горовая запечатлены в стильных белых платьях с модными сумочками, а посредине их стоит беременная девушка. Все трое мило общаются и улыбаются друг другу, не замечая камеры.
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В подписи к кадру Наташка сделала неожиданные признания о себе и обратилась к фанатам. "Перестала гнаться за идеальным миром соцсетей и стало так легко. В воскресенье, я и пару других девушек, затронули тему того, как на нас влияет идеальный мир по ту сторону экрана. Чаще всего люди испытывают эмоции, которые приводят к какому-то депрессивному настроению, желанию удалить Инстаграм и пропасть из общего «радара». Раньше я могла погнаться за моделями, блогерами, идеальными парочками, наблюдать за ними со стороны и думать «мне такой не стать»", - написала она и добавила свои мотивационные советы и рекомендации.
"Подытоживая мысли понедельника – стройте свою жизнь, вдохновляйтесь историями и творите свою судьбу сами. Не огорчайтесь в случае неудач или «несоответствию» кому-либо. Все эти границы и барьеры только в нашей голове", - добавила Наташа.
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