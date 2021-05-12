Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая показала, как ей угржают в соцсети

Как пишет Politeka.net, Потапенко женился на Ирине Горовой еще в 1999 году. У красотки была дочь от другого мужчины, для которой продюсер стал отцом. У пары после еще появился сын - Андрей, а в 2014 году пара развелась. И хотя супруги уже развелись, Наташа Горовая считается приемной дочерью рэпера и поддерживают оношения.

Наташа Горовая активно ведет страницу в социальных сетях. В этот раз девушка решила показать сообщения с угрозами от хейтеров. И свою реакцию на это. Она написала: "Да на здоровье. Ору". Девушка еще раз доказала, что ее абсолютно не задевают такие сообщения.

"Если ты думаешь, что блокруеш аккаунт и просмотры сториз, то я тебе скажу, что возможность создавать новые странички можно бесконечно, с*ка ты безгубая, глаза кривые, ляшки толстые. Так что подумай хорошенько, удалять в следующий раз или нет. Создадим новый аккаунт без проблем", - написал агресивный подписчик с ником Лили Пантера номер 1.

Интересно, что Наташа смотрит на хейт с улыбкой, это уже не первый случай из недоброжелателями и завистниками в сети.

Ранее девушка потрясла новым откровенным признанием для хейтеров. Юная блогерша написала свои мысли о том, что хейтеров воспринимает с улыбкой.

"Вы такие слабые духом, чтобы сказать мне это в лицо - все, на что вы способны - писать чушь с фейковых аккаунтов. Неужели чужая жизнь важна для вас больше своей?", - обратилась девушка к хейтерам.



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