Прийомна дочка репера та продюсера Потапа Наташа Горова заінтригувала душевним фото зі справжнім батьком

Як відомо, коли Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) починав зустрічатися зі своєю майбутньою першою дружиною Іриною, у неї вже була однорічна дочка від попередніх відносин з музикантом Юрієм Горовим. Одружившись на Ірині в 1999 році, Потап удочерив маленьку Наташу, але, як сам зізнавався, хоч сильно і любив дівчинку, але ніколи не намагався замінити їй рідного батька.

Подорослішавши, Наташа рідко виставляє в соцмережі кадри зі справжнім батьком, але коли це робить, то дуже тепло відгукується про нього.

У своїх нових "сторіз" в Instagram дівчина поділилася фото-спогадом із випускного в університеті, передає Politeka.net. У кадрі вони з Юрієм обіймаються на сходинках, мабуть, її навчального закладу. Наташа була у відповідному вбранні - накидці й ковпачку, і стояла до камери спиною. Батько обійняв її однією рукою і нахилився, щоб поцілувати в щоку.

"Татова доця", - так Наташа підписала це фото три роки тому.

До цього дівчина показувала кумедні кадри з рідним батьком, на яких вони дуріли.

"Ми з татом два смішних чебурека ❤️🥟 @ugogorovoy улюблений гноомммі 😍", - підписані знімки. Судячи з усього, батько з дочкою зберегли хороші відносини. незважаючи ні на що.

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