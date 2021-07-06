Прийомна дочка репера та продюсера Потапа Наташа Горова заінтригувала душевним фото зі справжнім батьком
Як відомо, коли Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) починав зустрічатися зі своєю майбутньою першою дружиною Іриною, у неї вже була однорічна дочка від попередніх відносин з музикантом Юрієм Горовим. Одружившись на Ірині в 1999 році, Потап удочерив маленьку Наташу, але, як сам зізнавався, хоч сильно і любив дівчинку, але ніколи не намагався замінити їй рідного батька.
Подорослішавши, Наташа рідко виставляє в соцмережі кадри зі справжнім батьком, але коли це робить, то дуже тепло відгукується про нього.
У своїх нових "сторіз" в Instagram дівчина поділилася фото-спогадом із випускного в університеті, передає Politeka.net. У кадрі вони з Юрієм обіймаються на сходинках, мабуть, її навчального закладу. Наташа була у відповідному вбранні - накидці й ковпачку, і стояла до камери спиною. Батько обійняв її однією рукою і нахилився, щоб поцілувати в щоку.
"Татова доця", - так Наташа підписала це фото три роки тому.
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До цього дівчина показувала кумедні кадри з рідним батьком, на яких вони дуріли.
"Ми з татом два смішних чебурека ❤️🥟 @ugogorovoy улюблений гноомммі 😍", - підписані знімки. Судячи з усього, батько з дочкою зберегли хороші відносини. незважаючи ні на що.
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