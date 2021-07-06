Приемная дочь рэпера и продюсера Потапа Наташа Горовая заинтриговала душевным фото с настоящим отцом

Как известно, когда Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) начинал встречаться со своей будущей первой супругой Ириной, у нее уже была годовалая дочь от предыдущих отношений с музыкантом Юрием Горовым. Женившись на Ирине в 1999 году, Потап удочерил маленькую Наташу, но, как сам признавался, хоть сильно и любил девочку, но никогда не пытался заменить ей родного отца.

Повзрослев, Наташа редко выставляет в соцсети кадры с настоящим родителем, но когда это делает, то очень тепло отзывается о нем.

В своих новых "сториз" в Инстаграм девушка поделилась фото-воспоминанием с выпускного в университете, передает Politeka.net. В кадре они с Юрием обнимаются на ступеньках, видимо, ее учебного заведения. Наташа была в соответствующем наряде - накидке и колпачке, и стояла к камере спиной. Отец приобнял ее одной рукой и наклонился, чтобы поцеловать в щеку.

"Папина доця", - так Наташа подписала это фото три года назад.

До этого девушка показывала забавные кадры с родным отцом, на которых они дурачились.

"Мы с папой два смешных чебурека ❤️🥟 @ugogorovoy любимый гнооммми 😍", - подписаны снимки. Судя по всему, отец с дочерью сохранили хорошие отношения. несмотря ни на что.

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