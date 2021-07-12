Украинский рэпер и продюсер группы "MOZGI" Потап удивил заявлением о своей коллеге Тине Кароль

Известный исполнитель ответил на вопросы журналиста, которые коснулись и Тины Кароль, передает Politeka.net.

Так, на фестивале Atlas Weekend выступило много звезд, в том числе группа "MOZGI" и Тина Кароль. Последняя стала хедлайнером одного из дней.

Примечательно, что мужской коллектив после перформанса певицы. Перед выступлением "MOZGI" Muzvar поинтересовался, почему не группа стала самым "гвоздем программы", в отличие от Кароль. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) На что Потап ответил: "Мы не знаем, кто это", а другие участники группы подхватили шутку, начав рифмовать имя Тины Кароль с "карантином" и "Буратино".

Тина Кароль отреагировала на в сторис Инстаграм на шутки коллег.

"Почему стыдно мне", и "Амнезия?", - написала она.

В сети началось бурное обсуждение конфликта звезд, в результате Потапу в шутку даже поставили печальный диагноз.

"Не очень красиво с его стороны 😢", "Потап о**ел и поймал звездную болезнь", "Это не Потап, не знает Тину - просто завидует, его Настя - Тине. А есть чему...", "Ну такой неприятный .."чёрный" якобы..юмор!!стареет Потапушка😁", "Если даже пошутил, то все равно нехорошо получилось", - написали пользователи сети.

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