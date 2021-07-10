Певица Тина Кароль после выступления на Atlas Weekend отправилась на яхт-прогулку по Днепру

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль недавно выступила на фестивале Atlas Weekend. Как оказалось, сразу после этого звезда оправилась на яхт-прогулку по Днепру, и не одна, а в компании симпатичного молодого мужчины. Фото и видео певицы на яхте опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram.

На кадрах видно, Тина пришла на яхту в ярком розовом костюмчике с короткими шортами и пиджаком на распашку. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж. Некоторых поклонников озадачил вид ног Кароль на фотографии.

"Тина на отдыхе вместе со своей командой, после фантастического выступления на Atlas Weekend", - говорится в подписи к публикации. Фанаты тут же принялись обсуждать снимок: "Почему у неё такие большие ноги?", "У Тины очень красивые ножки", "А у мужика то стопа безразмерная", "Ее ножки сведут с ума", "Что у них с ногами?".

Напомним, Тина Кароль, романтично улыбаясь, рассказала о главном мужчине своей жизни: "Он мой".

Как сообщала Politeka, Балана показали у бассейна в обнимку с Тиной Кароль: "Я чуть Богу душу не отдала".

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