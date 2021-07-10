Долгое время Потап и Настя были творческим дуэтом, коллегами, но никак не влюбленной парой

Как сообщает Politeka.net, известный дует Потапа и Насти Каменских долгое время был мега популярным среди украинцев. Группа часто выпускала легкие ритмичные хиты, которые на ура заходили поклонникам. Однако после 10 лет сотрудничества дует объявил о распаде, а вскоре стало известно, что Алексей и Настя влюблены и долго скрывали свои отношения. Фанатам все стало понятно после того, как они поженились.

Однако, в соцсети Instagram до сих пор есть множество фан-страниц, посвященных этому дуэту. И недавно в одном таком фанатском аккаунте опубликовали яркие архивные снимки Потапа и Каменских, на которых они еще совсем молодые в начале своего творческого пути.

Эти снимки заставят многих украинцев поностальгировать. На них артисты еще не пара, они поддерживают профессиональные отношения, вместе выступают, хотят на светские мероприятия и пресс-конференции. И при этом выглядят абсолютно счастливыми. Кто-то из фолловеров прокомментировал фото: "Повезло же Потапу".

Напомним, Каменских призналась, лазят ли они с Потапом в телефоны друг друга: "Это очень важно".

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