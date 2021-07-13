Бывшая жена рэпера Потапа продюсер Ирина Горовая восхитила подкачанными формами

43-летняя красотка засветилась в "сториз" в Инстаграм своей дочери. Так, 24-летняя приемная дочь Потапа, Наташа, показала в микроблоге, как они с мамой спасаются от летнего зноя в бассейне, передает Politeka.net.

Не секрет, что Ирина и ее дочь - подружки. Они очень близки, поэтому красивые фото в купальнике уже как семейная традиция.

Сначала Наташа похвасталась, как выглядит ее мама. Последняя, в желтом микро-бикини, плавно продефилировала, показав все достоинства своей спортивной фигуры.

"Моя мама родила меня в 19 лет и посмотрите, какая она горячая🥵", - подписала кадры Наташа.

Далее падчерица Потапа и сама точно так же покуражилась перед камерой, будучи в розовом купальнике.

Как известно, еще недавно она жаловалась на некрасивую фигуру. Но в один прекрасный момент Наташа решила взять ситуацию под контроль: начала активно заниматься спортом и худеть. Теперь она с удовольствием демонстрирует плоды своих походов в спортзал.

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