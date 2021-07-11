Бывшая жена и партнерша по бизнесу рэпера Потапа Ирина Горовая продемонстрировала безупречное чувство стиля во время вечеринки
Как передает Politeka.net, успешный продюсер появилась на одной из вечеринок в стильном наряде. Снимки с мероприятия Ирина Выложила на своей странице в Инстаграм.
На ней был надет комфортный молочный костюм из жакета и шорт в стильную вертикальную полоску черного цвета.
Шорты были с завышенной талией, подчеркивающие фигуру. Их Горовая сочетала с черным атласным топом с небольшим вырезом на груди. Поверх наряда продюссерша набросила жакет.
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Свой образ бывшая Потапа дополнила изящными черными босоножками на каблуке, миниатюрной сумочкой и массивными серьгами из букв.
На одном из снимков Ирина Горовая показала себя в полный рост, не забыв козырнуть стройными ножками.
«Прекрасный вечер», - лаконично подписала кадры продюсер.
Фолловеры остались довольны от увиденного. Свои комментарии они оставляют под снимком.
"Очень красивая и стильная",
"Вау", - пишут в сети.
Напомним, что бывшая жена Потапа Горовая увезла Дорофееву к океану, поразив кадрами: "Наде снова 25".
Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа рассказала, какой на самом деле ее бывший: "Навсегда влюбил в себя...".
Также Politeka писала, что Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал...".