Бывшая жена и партнерша по бизнесу рэпера Потапа Ирина Горовая, как и большинство украинских звезд, недавно отдыхала в теплых краях
Экс-супруга артиста поехала заграницу не одна, компанию ей составила бывшая участница группы "Время и стекло", супруга музыканта Владимира Дантеса Надя Дорофеева.
Знаменитости не только наслаждались отдыхом, но и активно работали. Плодами своего совместного сотрудничества Ирина поделилась на странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Такие работы создаются, когда соединяется бренды, у которых совпадают ценности, формируется долгосрочное сотрудничество и создается история длиной в несколько лет⏳💪🏻», - призналась продюсерша.
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На кадрах Ирина и Надя попозировали на пляже на фоне красивейшего горного пейзажа и океана. Две звезды шоубизнеса стояли в обнимку и весело смеялись, при этом для прогулки экс-супруга Потапа выбрала стильный светло-розовый свитшот и белые брюки, а вот Надя Дорофеева была одета провокационно.
Певица покрасовалась модном комбинезоне, который очень тесно облегал ее худосочную фигуру с глубоким вырезом декольте и изящными бретелями.
Пользователи сети уже прокомментировали новые фотографии.
"Наде снова 25",
"Душа, а где ты прыгала? Зайка попрыгайка",
"Очень красивая компания",
"Какие нереальные😍🔥", - пишут в сети.
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