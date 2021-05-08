Бывшая жена и партнерша по бизнесу рэпера Потапа Ирина Горовая, как и большинство украинских звезд, недавно отдыхала в теплых краях

Экс-супруга артиста поехала заграницу не одна, компанию ей составила бывшая участница группы "Время и стекло", супруга музыканта Владимира Дантеса Надя Дорофеева.

Знаменитости не только наслаждались отдыхом, но и активно работали. Плодами своего совместного сотрудничества Ирина поделилась на странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Такие работы создаются, когда соединяется бренды, у которых совпадают ценности, формируется долгосрочное сотрудничество и создается история длиной в несколько лет⏳💪🏻», - призналась продюсерша.

На кадрах Ирина и Надя попозировали на пляже на фоне красивейшего горного пейзажа и океана. Две звезды шоубизнеса стояли в обнимку и весело смеялись, при этом для прогулки экс-супруга Потапа выбрала стильный светло-розовый свитшот и белые брюки, а вот Надя Дорофеева была одета провокационно.

Певица покрасовалась модном комбинезоне, который очень тесно облегал ее худосочную фигуру с глубоким вырезом декольте и изящными бретелями.

Пользователи сети уже прокомментировали новые фотографии.

"Наде снова 25",

"Душа, а где ты прыгала? Зайка попрыгайка",

"Очень красивая компания",

"Какие нереальные😍🔥", - пишут в сети.

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