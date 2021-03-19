Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, показала кадр со своей прогулки с певицей, Надей Дорофеевой

Ирина Горовая - украинский продюсер, соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, пишет Politeka.net. Звезда активно поддерживает бывшую участницу группы "Время и Стекло", Надю Дорофееву, которая сейчас занимается сольной карьерой.

В одном из последних постов Горовая разместила фото вместе с Надей. Ирина шла в красной шубе, а артистка - в длинном пальто. Обе выглядели очень стильно.

Также продюсер опубликовала несколько видео Дорофеевой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Первый мини-альбом dofamin @nadyadorofeeva уже в сети! В нем DOROFEEVA рассказала 5 личных любовных историй. 5 треков — 5 историй о боли, страсти, наслаждении, зависимости и любви❤️ ... live-версии всех треков, которые знакомят с новой командой артистки и погружают в концертную атмосферу DOROFEEVA💥", - написала Ирина.

За 40 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Куколки", - написал один из пользователей сети.

Напомним, группа "Время и Стекло" распалась в 2020 году, сейчас каждый артист продолжает заниматься творчеством отдельно друг от друга.

По словам экс-жены Потапа, несколько лет продюсеры хотели создать из группы клонов известного дуэта Потапа и Насти, однако это сделать было невозможно, так как все артисты очень разные.

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