Бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая, рассказала, какой на самом деле ее экс-муж

Ирина Горовая и украинский рэпер, Потап, развелись в 2014 году, передает Politeka.net. У бывшей пары сохранились дружеские отношения и они продолжили совместный бизнес.

Ирина - украинский продюсер, соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний MOZGI GROUP, поэтому постоянно общается с бывшим мужем, и нередко делает посты о нем и его творчестве.

Так, в этот раз Горовая рассказала о том, какой человек ее бывший супруг, который показал себя в новом альбоме.

"Чуткий, глубокий, нежный и очень искренний ПТП в новом альбоме «Без рекламы», раскрывает все то, что так долго хранил далеко у себя внутри. Каждый трек навсегда влюбил в себя каждого, кто хоть раз его услышал🖤", - написала звезда.

Ирина призвала послушать и вслушаться в лирику, закрыв глаза. Премьера альбома состоится 28 мая.

Ирина подкрепила запись несколькими фото, на которых также позировала вместе с рэпером.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Маааам ты такая красивая ❤️", "Какая же вы мудрая и умная женщина!❤️Восхищаюсь вами Ирина!😍Дай вам Бог здоровья и женского счастья.💐", "Ира, вы прямо излучаете энергию и вдохновляете этим. Пусть вселенная вам даст все, что вы хотите🙏", "Ирина, Вы невероятно мудрая! Я в восторге от Вас! 👏👏👏😍".

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