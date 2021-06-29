Известный украинский Алексей Потапенко (Потап) показал, как проходили съемки клипа "Экзорцизм"

Как пишет Politeka.net, Алексей является популярным украинским исполнителем еще со времен дуэта "Потап и Настя". Сейчас артист активно развивает сольную карьеру под псевдонимом ПТП. Потапенко решил показать, как проходили сьемки клипа "Экзорцизм", который совсем недавно вышел.

На кадрах можно увидеть самого Потапенко, бывшую жену Ирину Горовую, а также молодую красотку, которая играла роль главной героини в клипе. В какой-то момент Алексей впился губами в девушку.

Фанаты посмотрели более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Эх, Каменских бы в главной роли", "Пятница 13-го.. как будто не я написал.... это звучит загадочно)", "Это весь мейкинг или на ютубе тоже будет?", "Обожаю твое творчество. Лела, ты крутой", "Мне очень нравится эта работа. Короткометражный качественный фильм", "Приятный проект в приятной команде, спасибо!".

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