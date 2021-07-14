Певица Настя Каменских вместе с мужем, продюсером Потапом рванули на курорт
34-летняя звезда и ее возлюбленный отдыхают в Турции, наслаждаясь морем, солнцем и местными развлечениями. Так, Настя с мужем решили устроить себе незабываемую романтическую прогулку на белоснежной яхте. Соответствующие кадры певица опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Каменских позировала с распущенными волосами и в голубом бикини. Девушка посветила загорелыми местами, меняя локации на яхте и ракурсы - один раскрепощеннее другого.
"Так романтично", - подписала она кадры.
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Так, Настя попозировала на самой кромке, показав фигуру в полный рост. В какой-то момент девушка томно присела да еще и высунула язык (за эту привычку, кстати, ей частенько достается от пользователей, комментирующих ее посты в Инстаграм).
Каменских не обращает внимание на хейтеров, продолжая наслаждаться отдыхом с любимым.
"Кайф", - подписаны фото.
После прогулки на яхте парочка решила разбавить релакс легким экстримом.
"А потом был снорклинг", - сообщила Настя, появившись на фото в маске, предназначенной для подводного плавания.
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