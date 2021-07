Украинские исполнители Потап и Настя Каменских встретились в Турции с украинским футболистом его женой

Известные украинские артисты отправились в Турцию, где выступают, а также отдыхают, пишет Politeka.net. Кадры своего времяпрепровождения супруги опубликовали в своих аккаунтах в Инстаграм.

Как оказалось, Потап и Настя встретились на курорте с футболистом сборной Украины Александром Зинченко и его женой Владой Седан. Последняя пара проводит отдых в Анталии, где и пересеклась с украинскими знаменитостями.

"Zin Zina, who got the keys from my bimmer? Красавчики! Вот это встреча!", - написал Потап, немного изменив слова песни ямайского диджея Бини Мэна: "Кто стащил ключи от моего бимера?", тем самым в шутку "наехав" на футболиста.

За шесть часов публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Пацаны ваще ребята 💪", "Когда фит с Саней?", "Да, неожиданно так, класно🙌", "Потап Сане больше не наливай 🤣🤣🤣", "Ну что за красавцы😍", "И ты что. 🔥🔥🔥 Боже какие красивые. 🥵❤", "Крутяк ✌️", "Хоть целовались то?", "Неожиданно", "Можно чето и совместное записать🎤😂", - написали пользователи сети.

Также обе супружеские пары сделали совместное фото. На фото Настя Каменских без макияжа, и беременная красотка-жена футболиста.

Напомним, Настя Каменских обольстительно покрутила аппетитными формами у бассейна

Как сообщала Politeka, Настю Каменских в алом платье с разрезами довели до экстаза

Также Politeka писала, что Каменских рядом с Потапом огорошила видом, показав лишнее прямо на улице