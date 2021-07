Українські виконавці Потап і Настя Каменських зустрілися в Туреччині з українським футболістом його дружиною

Відомі українські артисти вирушили до Туреччини, де виступають, а також відпочивають, пише Politeka.net. Кадри свого проведення часу подружжя опублікувало у своїх акаунтах в Instagram.

Як виявилося, Потап і Настя зустрілися на курорті з футболістом збірної України Олександром Зінченком і його дружиною Владою Седан. Остання пара проводить відпочинок в Анталії, де і перетнулася з українськими знаменитостями.

"Zin Zina, who got the keys from my bimmer? Красунчики! Ось це зустріч!",- написав Потап, трохи змінивши слова пісні ямайського діджея Біні Мена: "Хто поцупив ключі від мого бімера?", тим самим жартома "наїхавши" на футболіста.

За шість годин публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Пацани ваще хлопці 💪", "коли Фіт з Санею?", "Так, несподівано так, класно🙌", " Потап Сані більше не наливай🤣 🤣 🤣", "ну що за красені😍", "і ти що. 🔥 🔥 🔥 Боже які красиві. 🥵 ❤ ", "Крутяк️️", " хоч цілувалися то?", "Несподівано", " можна щось і спільне записати🎤 😂", - написали користувачі Мережі.

Також обидві подружні пари зробили спільне фото. На фото Настя Каменських без макіяжу, і вагітна красуня-дружина футболіста.

Нагадаэмо, Настя Каменських звабливо покрутила апетитними формами біля басейну

Як повідомляла Politeka, Настю Каменських в червоній сукні з розрізами довели до екстазу

Також Politeka писала, що Каменських поруч з Потапом приголомшила видом, показавши зайве прямо на вулиці