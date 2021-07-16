Популярная певица Настя Каменских показала соблазнительные кадры в соцсети
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за продюсером и исполнителем Алексеем Потапенко (Потап), часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в своих сторис звезда поделилась забавными кадрами, на которых появилась в интересных образах.
Так, на одном из видео Настя снимает себя, стоя у зеркала. Перед камерой она появилась в соблазнительном бордовом мини, похоже, это наряд из ее недавнего клипа. Пышные кудри красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж.
Второе видео снимал Потап, судя по голосу за кадром. В ролике Каменских сидит на диванчике в комнате с другими девушками, она раздвинула ноги и раскинула руки. Похоже, на ней тот же наряд, но муж певицы, соблазнившись на жену, крупным планом показывает ее ногу в колготках-сеточке. "Только кайфовать. Обожаю своих людей, которые кайфуют", - говорит Потап за кадром.
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