Есть, что показать

Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как катается на яхте в знойном бикини

Исполнительница поделилась жаркими летними фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Каменских показала, как развлекается в эти жаркие летние дни. Звезда позировала на борту роскошной яхты на фоне голубых волн. Для прогулки по морю певица выбрала голубой купальник-бикини, который как нельзя лучше подчеркнул ее формы.

Ради снимков Настя задорно позировала на яхте, поднимая руки вверх и расставляя ноги.

«Это большое счастье, иметь возможность отдыхая работать, сегодня ещё одну сцену зажжем», - написала певица.

Снимки Каменских не оставили равнодушным ее мужа, продюсера и рэпера Потапа. Под постом жены он оставили смайлики в виде горящего огня.

Поклонники тоже оценили пост Насти.

«Ну, все, со всех сторон показала, к гинекологу можно уже и не ходить», «Вторую фоту напомнило сразу Волочкову», «Тема не раскрыта», «Норм так раздвинула», «Волочкова отдыхает», «Есть что показать», «Морская красотка», «Зажгла пожар», - пишут люди.

Напомним, Настя Каменских обольстительно покрутила аппетитными формами у бассейна.

Как сообщала Politeka, Каменских в бикини засветила их с Потапом романтическую прогулку на яхте.

Также Politeka писала, что Потап пригрозил украинцам, яростно встав на защиту Насти Каменских.